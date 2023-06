Caltanissetta, due automobilisti litigano per la precedenza: uno perde un dente

Lite degenerata tra due automobilisti e uno dei due alla fine ha perso anche un dente. E’ successo ieri pomeriggio a Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele. Un 62enne e un 53enne, hanno litigato per una mancata precedenza. La lite è ben presto degenerata e i due, dagli insulti, sono passati alle mani. Il 53enne ad un certo punto ha spintonato il 62enne che è caduto a terra battendo il volto. L’automobilista ha cominciato a perdere sangue dal naso e nella caduta ha perso anche un dente. I due si sono recati in pronto soccorso dove poco dopo è arrivata la polizia. Sono in corso indagini per chiarire le responsabilità dei due automobilisti.