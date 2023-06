Tentata violenza sessuale in centro a Caltanissetta, un fermo

Tentata violenza sessuale ieri sera, intorno alle 21, in pieno centro a Caltanissetta, a pochi passi da piazza Garibaldi. Una cinquantenne è stata aggredita da uno straniero che avrebbe tentato di abusarne per strada. L’uomo sarebbe stato bloccato dalle forze dell’ordine grazie all’intervento di altre due donne che hanno richiamato l’attenzione dei presenti urlando e chiamato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza, il 112. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha fermato il presunto aggressore che sarebbe un ospite del Cara di Pian del Lago. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in pronto soccorso ancora sotto choc. Sul caso la Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta.