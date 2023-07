Incidente sul lavoro a Gela, diciottenne cade dal tetto: l'elisoccorso lo porta in ospedale a Caltanissetta

Incidente sul lavoro questa mattina a Gela, in via Pergusa, dove un ragazzo di 18 anni è caduto da 5 metri di altezza, mentre stava effettuando delle riparazioni sul tetto di una palazzina di 4 appartamenti: è precipitato dal lucernario nel vano scala. Il diciottenne ha battuto violentemente il capo, perdendo conoscenza e riportando un trauma cranico. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato in un primo momento all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Da qui è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta. Indagano i carabinieri che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.