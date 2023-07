Mussomeli, uno studente dedica ai carabinieri la tesina finale degli esami di scuola media

Salvatore Nucera, giovane studente della scuola secondaria di I grado - Istituto Comprensivo Statale Paolo Emiliani Giudici, Plesso Padre Pino Puglisi di Mussomeli - ha concluso il primo ciclo di istruzione alle medie con la presentazione all’esame di una tesina multidisciplinare dal titolo “L’Arma dei Carabinieri”.

Salvatore ha voluto dedicare la tesina al papà, appuntato scelto qualifica speciale della Benemerita, attualmente in servizio all’estero, per i valori quali il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, la vicinanza ai cittadini, che in questi anni il genitore gli ha trasmesso, insieme alla passione per il suo lavoro.

La tesina tratta argomenti delle varie materie scolastiche evidenziando la presenza, il ruolo e le attività dell’Arma dei carabinieri nei vari ambiti disciplinari: dalla storia (con il ruolo dell’Arma dei Carabinieri durante la resistenza e la guerra di liberazione), all’Italiano con Leonardo Sciascia (autore del romanzo “Il giorno della civetta” nel quale il Capitano CC Bellodi è protagonista della lotta al fenomeno mafioso), dalle Scienze (Con il Reparto Investigazioni Scientifiche e le analisi del DNA e dei reperti biologici), all’Educazione Civica (Cittadinanza e legalità, il contributo dell’Arma dei Carabinieri nelle Scuole per la formazione della cultura della legalità), dall’Arte (Con l’esame dell’opera In vedetta del “macchiaiolo” Giovanni Fattori, pittore che maggiormente ha dipinto i Carabinieri), alla Musica (Con la Banda musicale dell’Arma e la “Fedelissima”, storica marcia d’ordinanza).

Il giovane studente, seguito nelle ricerche del materiale e nella realizzazione della tesina dal prof. Antonino Calà, referente per la legalità del predetto I.C.S., al temine degli esami ha voluto donare una copia della tesina elaborata alla locale Compagnia Carabinieri.

I Carabinieri, nel ringraziarlo, hanno formulato a Salvatore gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sicuri che, con la passione e la tenacia dimostrati all’esame, potrà raggiungere qualsiasi traguardo.