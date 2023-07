Incidente sulla statale 115 Gela-Licata: due feriti, grave un 25enne

Un'auto e un tir si sono scontrati questa mattina, intorno alle 7, sulla strada statale 115 Gela – Licata all’altezza di contrada Desusino in territorio di Butera. Feriti gli occupanti della vettura, un 25enne e una 20enne.

Sul luogo dell'incidente sono giunte immediatamente due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Gela, i carabinieri del reparto territoriale e gli agenti di polizia. I pompieri hanno estratto dalle lamiere gli occupanti dell'automobile, i sanitari hanno prestato le prime cure e, in considerazione della gravità delle ferite riportate dal 25enne, è stato allertato l'elisoccorso che, giunto sul posto, ha caricato il ferito e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita.

La 20enne che si trovava sempre in auto è stata invece trasportata con l'ambulanza presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Illeso il conducente del camion. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri e i poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente e dirimere il traffico.