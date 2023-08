Protesta al Cpr di Pian del Lago, i migranti lanciano sassi contro la polizia

Protesta ieri sera intorno alle 23 al Centro di permanenza per i rimpatri di Pian del Lago. Diversi stranieri trattenuti sono saliti sul tetto dei padiglioni lanciando sassi, che avevano ricavato dal danneggiamento dei muri all’interno, verso le forze dell’ordine. La protesta, che è stata sedata dopo alcune ore, è scaturita dal rifiuto dell’imminente rimpatrio. Quasi ogni sera al Cpr di Pian del Lago vengono inscenate proteste di questo tipo con il conseguente intervento delle forze dell’ordine, con il supporto anche dei poliziotti della sezione Volanti e i carabinieri del nucleo Radiomobile.

Intanto, cala la pressione sull'hotspot di Lampedusa. Sono 750 i migranti che saranno trasferiti in giornata, secondo un piano della prefettura di Agrigento per alleggerire la struttura che conteneva 2.250 persone, a fronte di una capienza di circa 400. In 570 imbarcati stamane sul traghetto di linea Galaxy rimasto fermo due giorni per le avverse condizioni del mare. I migranti, scortati dalla polizia, attesi nel tardo pomeriggio a Porto Empedocle. In serata, invece, trasferiti in 180 con un volo charter diretto a Bologna