Incidente a Gela tra due auto: una Panda finisce contro un muretto, tre feriti

Momenti di paura in via Picasso a Gela, nel Nisseno, dove una mamma e i suoi due bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. L'auto guidata dalla donna, una Fiat Doblò, si è scontrata con una Fiat Panda: a bordo c'erano un uomo e il suo passeggero.

Ques'ultima, in seguito allo schianto, è finita contro il muretto di un'abitazione. L'impatto è stato violento, i residenti della zona hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. I tre adulti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, lievi escoriazioni per i bambini, sottoposti alle cure del 118. Gli agenti hanno eseguito sul luogo dell'impatto i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica, le indagini sono in corso.