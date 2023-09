Caltanissetta, va in questura per denunciare di aver smarrito i documenti ma deve scontare una pena: arrestato

Smarrisce un documento, va in Questura per la denuncia e viene arrestato perché deve scontare una pena a sei mesi di reclusione per furto aggravato. Protagonista della vicenda è un trentacinquenne che è andato agli sportelli dell’ufficio relazioni con il pubblico di Caltanissetta per denunciare lo smarrimento del documento di riconoscimento. L’agente ha accertato che nei confronti dell’uomo c’era un ordine di carcerazione.