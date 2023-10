Scontro tra due auto a Gela, un suv finisce contro un muro: grave una ragazza

Prima lo scontro con un'auto, poi lo schianto contro un muro. Incidente tra un suv e una Lancia Y in via Paladino a Gela, dove una ragazza è rimasta ferita. L'impatto si è rivelato molto violento e ha coinvolto anche due auto che erano parcheggiate e hanno riportato danni. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale con codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.

A Gela l'ultimo incidente soltanto pochi giorni fa: nello scontro tra un furgone e due scooter, due giovani sono rimasti gravemente feriti. L'impatto si è verificato in via Portuense, i due giovani sono finiti violentemente sull'asfalto. Si tratta di un minorenne e un ventenne, entrambi sono stati trasportati in ospedale.