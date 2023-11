Riparte l'incubo incendi a Gela: notte di fuoco nella Riserva Biviere

Una notte di paura e fuoco a Gela, dove un vasto incendio si è sviluppato nell'area interna alla Riserva Biviere. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno man mano divorato ettari ed ettari di macchia mediterranea. Decine le chiamate giunte al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha inviato diverse squadre per circoscrivere il rogo.

Spegnere l'incendio non è stato semplice per il forte vento che ha continuato a far propagare le fiamme. E' l'ennesimo caso nell'area protetta già fortemente provata dall'emergenza incendi di luglio e di fine settembre. Nei mesi scorsi i vigili del fuoco e i volontari della Lipu, che gestiscono l’area, hanno vissuto un vero e proprio incubo, con il bilancio della distruzione di tantissimi ettari di habitat per uccelli acquatici che qui sostano durante le loro migrazioni.