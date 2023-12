La Protezione civile siciliana piange Onofrio Burruano: il volontario si è spento a sessantacinque anni

Lutto nella Protezione civile siciliana per la morte di Onofrio Burruano, che si è spento a sessantacinque anni. Originario della provincia di Caltanissetta, era il responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile e faceva parte dell’Organizzazione di volontariato gruppo comunale di Bompensiere, dove in tantissimi lo conoscevano. In queste ore sono decine i messaggi condivisi per lui sui social. Ci sono anche le parole che a Burruano dedica il dipartimento regionale.

«Viene ricordato dai colleghi per la passione e lo spirito di attaccamento verso il volontariato di protezione civile: da diversi mesi, forte della meritata pensione e di maggior tempo da poter dedicare al volontariato, si stava impegnando per creare il “Gruppo intercomunale di pc di Bompensiere, Milena e Montedoro, all’interno del quale avrebbe dovuto assumere il ruolo di coordinatore».

«Un volontario stimato da tutti coloro che lo hanno conosciuto e visto in azione anche in occasione delle diverse emergenze di protezione civile cui ha preso parte - prosegue il messaggio -. Il dirigente generale del dipartimento di protezione civile siciliana, Salvo Cocina, a nome di funzionari e volontari della protezione civile siciliana, porge alla famiglia di Onofrio Burruano le più sentite condoglianze». L'ultimo saluto a Burruano, oggi, lunedì 18 dicembre, alle 15,30 nella chiesa madre di Bompensiere.