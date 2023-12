Gela, si schianta con la sua moto: ragazzo di 19 anni in gravissime condizioni

Ore di ansia a Gela per la vita di un ragazzo di 19 anni, vittima di un incidente in moto avvenuto intorno alle 11,30 nelle campagne a est della città. In sella alla sua moto il giovane ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente e battendo la testa.

Il ragazzo, nato a Caltagirone ma da famiglia gelese, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma viste le condizioni, molto gravi, è stato fatto arrivare un elicottero che ha trasportato la vittima dell'incidente al trauma center del Policlinico universitario di Catania. Secondo le prime notizie lo sfortunato motociclista avrebbe riportato un vasto trauma cranico, con prognosi riservata: è ricoverato in rianimazione.