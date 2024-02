Caltanissetta, ventiduenne in carcere per droga: aveva nascosto 11 grammi di eroina negli slip della fidanzata

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Caltanissetta hanno arrestato e condotto in carcere, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip Santi Bologna, il ventiduenne Giuseppe Emanuele Genova per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane era stato sorpreso mentre trasportava 16,6 grammi di eroina da Palermo a Caltanissetta insieme al padre e alla fidanzata minorenne. I carabinieri, durante la perquisizione, avevano trovato nel vano porta-oggetti del sedile posteriore della sua auto 5,3 grammi di eroina mentre i restanti 11,3 grammi erano nascosti negli slip della fidanzatina.

L’episodio si era verificato nell’ottobre del 2023 ma il giovane è stato arrestato mesi dopo il padre e la fidanzata, poiché la procura di Caltanissetta, che stava svolgendo delle indagini, non ha ritenuto in quel frangente di utilizzare le intercettazioni. Al giovane viene anche contestata un'attività di detenzione e spaccio di hashish in epoca anteriore al 2018.