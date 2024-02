Processo Borsellino, il Pg: «Sul conto di La Barbera versati tantissimi soldi in contanti»

Arnaldo La Barbera, poliziotto a capo del gruppo di indagine Falcone Borsellino, avrebbe versato moltissimi soldi sul suo conto corrente negli anni che vanno dal ‘90 al ‘92.

Soldi che non sarebbe stato possibile guadagnare con il suo stipendio di funzionario di polizia.

È quanto ha riferito il procuratore generale Maurizio Bonaccorso nel corso dell’udienza sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio che si celebra in Appello a Caltanissetta. Il procuratore generale ha annunciato il deposito di nuovi atti e documentazione.

La perquisizione a casa dell'ex moglie

«Si tratta in particolare - ha detto Bonaccorso - di documentazione bancaria rinvenuta il 18 settembre 2023, il giorno in cui è stata eseguita la perquisizione nell’abitazione della signora Valentini, ex moglie di Arnaldo La Barbera. Documentazione che riguarda gli anni ‘90, ‘91 e ‘92. Si tratta di estratti conto e matrici di assegni. Sembrerà strano - ha aggiunto il procuratore generale - ma non è stato possibile attraverso la polizia di stato accertare quale fosse il reddito percepito da La Barbera dal ‘90 al ‘92. Abbiamo i dati sul reddito solo a partire del ‘93. Da quello che è emerso il tenore di vita del dottore La Barbera era molto superiore a quello che è il tenore di vita di un famiglia media italiana ma a quell’epoca La Barbera era l’unico a percepire un reddito nella sua famiglia. Ebbene sono stati accertati dei versamenti di contante. Nel ‘90 un versamento di 8 milioni delle vecchie lire, nel ‘91 uno di 8 milioni e uno di oltre 10 milioni.