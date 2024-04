Vallelunga, ottantenne muore schiacciato dal trattore mentre lavora nel suo terreno

A quanto pare, secondo una prima ricostruzione, mentre era alla guida del suo trattore, probabilmente a causa di un tratto di suolo scosceso, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato e lo ha investito. Tuttavia, non sono escluse altre ipotesi, come una manovra sbagliata o un improvviso malore. Ipotesi che saranno avvalorate dai rilievi effettuati dagli investigatori nel luogo dell’incidente.

A lanciare l’allarme gli altri agricoltori residenti nella zona. Sul posto sono stati inviati un elicottero e un’ambulanza, ma quando hanno raggiunto il luogo in cui si è verificata la tragedia, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Nel frattempo, anche i carabinieri si sono immediatamente recati nel fondo agricolo di proprietà dell’ottantenne, che sarebbe deceduto sul colpo.

È morto schiacciato dal proprio trattore. La vittima è un pensionato di 80 anni, Gaetano Genco, deceduto il giorno di Pasqua. La tragedia si è consumata domenica mattina a Vallelunga, in contrada Capelvenere. Poco dopo il grave incidente sul lavoro, è giunta una telefonata al 118 per chiedere l’intervento dei soccorsi.

Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dal mezzo, per lui non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. La salma è stata restituita ai familiari. I carabinieri stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è successo e di risalire alle cause che hanno provocato il grave incidente che è costato la vita all’ottantenne.