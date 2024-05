L'incidente mortale di Gela, dolore e rabbia per la morte di Lorefice e Provinzano: «Terribile perdita»

«Sono profondamente dispiaciuta per la tragedia che oggi ha portato via dai propri cari due cittadini gelesi, due lavoratori.

Uno conosciuto personalmente, l’altro no, ma il dispiacere è pari per entrambi Mi stringo al dolore delle famiglie, per quanto possa valere di conforto, in questo tragico momento per loro», ha dichiarato la candidata a sindaco Grazia Cosentino.

«Gela perde Domenico Lorefice, Presidente di Sicindustria Caltanissetta, al quale mi legava e sempre mi legherà una profonda stima.Ci lascia anche un giovanissimo operaio, Kevin Provinzano - dice il candidato Terenziano Di Stefano -. La vita è un attimo, lo ripetiamo sempre, non impariamo mai abbastanza la lezione. Alle famiglie la mia vicinanza per questo momento doloroso».

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Gela, Totò Scuvera: «La sua perdita è un duro colpo per il tessuto imprenditoriale e per tutta la comunità di Gela, a cui aveva sempre dedicato il suo impegno. Nel tragico incidente ha, purtroppo, perso la vita anche il giovane Kevin Provinzano. Fratelli d’Italia Gela esprime le più sentite condoglianze ai familiari, colpiti da questa immane tragedia».