Scontro fra due auto nella zona industriale di Gela, muoiono il presidente di Sicindustria Caltanissetta e un giovane di 23 anni

Incidente stradale nella zona industriale di Gela, grosso centro della provincia di Caltanissetta. Due le vittime, l’imprenditore gelese Domenico Lorefice, di 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta, e un giovane di 22 anni, Kevin Provinzano, un operaio che lavorava alla Ergo. L’incidente stradale si è verificato questa mattina. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che stanno provando ad estrarre i corpi senza vita di una delle due persone rimasta bloccata all’interno delle lamiere. Sul posto anche i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

Il presidente Lorefice (nella foto) viaggiava a bordo della sua Dacia che si è scontrata con un’altra vettura, per cause ancora da accertare. Lo scontro tra le loro auto è stato fatale per i due occupanti. Classe '63, Lorefice era amministratore delegato della Lorefice & Ponzio, azienda con sede a Gela che da oltre cinquant'anni, opera nell’ambito della lotta all’inquinamento marino da idrocarburi. Presidente di Sicindustria Caltanissetta dal mese di gennaio 2023 in passato aveva anche guidato il Comitato della Piccola Industria nisseno.