Frana tra Villalba e Marianopoli, stop ai treni sulla linea Palermo-Caltanissetta

Una frana tra Villalba e Marianopoli ha interrotto i collegamenti ferroviari tra Roccapalumba e Caltanissetta. Da ieri pomeriggio, 28 agosto, i tecnici di Trenitalia sono al lavoro per cercare di ripristinare il passaggio dei treni. La società fa sapere che i treni regionali a causa della frana possono registrare ritardi e subire cancellazioni.

Disagi nell'entroterra nisseno anche per chi si sposta in auto. Ieri il sindaco di Marianopoli ha diffuso un avviso di protezione civile, avvertendo la popolazione che diversi mezzi meccanici (quasi tutti volontari) erano in attività per ripulire la strada statale 121 da Vallelunga fino alla stazione di Marianopoli. «Si comincia a passare - ha scritto ieri il sindaco -, ma la percorrenza è pericolosa. Il fango ancora liquido rende precaria l'aderenza al fondo stradale. Sulle carreggiate si sono depositati diversi sassi trascinati dall'acqua. Procedere, se proprio indispensabile, con estrema prudenza e cautela».