Il treno esce dai binari per una frana tra Vallelunga e Marianopoli, i soccorsi ai passeggeri arrivano dopo ore

I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la linea, al momento interrotta, fra Roccapalumba e Caltanissetta per il movimento franoso causato dal maltempo tra Villalba e Marianopoli. Lo smottamento è stato provocato dall’esondazione del torrente Belice. Una massa di acqua e fango si è riversata sulla ferrovia e ha fatto uscire dai binari il treno regionale Termini - Caltanissetta, tra le stazioni di Vallelunga e Marianopoli. Gli undici passeggeri dopo ore di attesa sono stati recuperati dalla protezione civile e dalla forestale riuscite ad aprire un percorso con i fuoristrada tra le trazzere invase dal fango. Il treno è rimasto in piedi e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

Dopo qualche ora un altro convoglio ha rimosso le carrozze dai binari. Sono stati danneggiati 100 metri di linea ferrata. La linea rimarrà chiusa per tutto il giorno. Sono stati cancellati una ventina di treni. Sono state attivate da Trenitalia corse con bus tra Caltanissetta e Palermo e tra Caltanissetta e Roccapalumba.