Rapina l'ufficio postale di Gela: arrestato

La polizia ha individuato e arrestato l'autore di una rapina avvenuta questa mattina all’ufficio postale di via Verga a Gela, in provincia di Caltanissetta. Il rapinatore era entrato nell’ufficio postale intorno alle 8.30 col volto scoperto e si è subito diretto verso uno degli sportelli. Avrebbe strappato via i soldi dalle mani di un dipendente che, anche per la presenza del plexiglass, si è procurato delle escoriazioni alle mani.

Il rapinatore a quanto pare era disarmato. I poliziotti del commissariato di Gela, dopo aver visionato le immagini delle telecamere fornite dai

dipendenti, sono riusciti a risalire all’uomo che è stato identificato e arrestato.