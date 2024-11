Cena tra amici finisce a colpi di pistola, un arresto a Sommatino

Doveva essere una cena tra amici, ma ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Al culmine di una lite, un uomo ha estratto una pistola e ha sparato.

Secondo la ricostruzione fornita, i carabinieri della compagnia di Caltanissetta sono intervenuti in un’abitazione del Comune di Sommatino, dove un uomo di 52 anni, nel corso di una serata, con alcuni amici, a seguito di un diverbio estraeva improvvisamente una pistola e sparava contro uno dei presenti, senza però riuscire a colpirlo, per poi allontanarsi precipitosamente. L’intervento dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caltanissetta e della locale stazione carabinieri, consentiva di recuperare l’arma utilizzata e l’autore del reato, che veniva condotto presso gli uffici della Stazione di Sommatino e sottoposto, nel corso della notte, a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio.

L’uomo veniva quindi recluso presso la casa circondariale del capoluogo su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. Il fermo è stato convalidato dal Gip con conseguente applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.