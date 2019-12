Caltanissetta, torna il presepe vivente nel quartiere arabo degli Angeli

Sta per ripartire Betlemme agli Angeli a Caltanissetta. La manifestazione, arrivata all'undicesima edizione, ogni anno cresce di dimensioni, partecipazione e valore spirituale. Nata come un'organizzazione spontanea dei residenti del quartiere di San Domenico, la rappresentazione vivente del Presepe si è trasformata ormai in un appuntamento fisso per la città.

Le porte del Quartiere Arabo si apriranno ufficialmente domani quando, al termine della veglia del Natale nella chiesa di San Domenico, il parroco Alessandro Rovello e i fedeli accompagneranno la Sacra Famiglia nella grotta. Le locande e i «dammusi» potranno essere visitati dalle ore 18.30 alle ore 21.30 il 26, 28 e 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio.

Nell'ultima giornata il Presepe Vivente uscirà nuovamente dalle botteghe per assistere all'arrivo dei Re Magi nella piazza San Domenico, proseguire in corteo fino a piazza Garibaldi e poi rientrare nel Quartiere Arabo dall'ingresso di via Medaglie d'Oro.

Per allestire tutto il villaggio di Betlemme si sono messi a disposizione 55 adulti e 20 ragazzi che, spontaneamente, hanno deciso di dedicare, in modo creativo, il loro tempo libero alla trasmissione della fede cristiana.

