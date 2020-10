Gela, azionariato popolare per acquistare la torre di Manfria

Azionariato popolare a Gela per acquistare la torre di Manfria, una delle torri di avvistamento presenti in Sicilia. La torre, che risale al XVII secolo, sorge sulla collina della zona balneare e sovrasta il golfo di Gela. La torre è di proprietà privata e già è stato firmato un preliminare d’acquisto con un altro privato.

Il Comune vuole far valere il diritto di prelazione ma bisogna raccogliere la somma (esigua per il valore storico e culturale). Da qui l’appello del sindaco Lucio Greco: "Tutti i cittadini possono aiutare il Comune ad acquistare la torre di Manfria e rendere un bene storico fruibile a tutti". Prima di iniziare l’azionariato popolare il primo cittadino si è confrontato con la Soprintendenza di Caltanissetta, guidata da Daniela Vullo. Adesso è corsa contro il tempo per acquistare la torre. "Tutti i gelesi - ha aggiunto Cristian Malluzzo, assessore al turismo - possono essere gli artefici del rilancio dei beni culturali a Gela".

