Premio nazionale al liceo di Gela che ha tradotto Albachiara in latino: i complimenti di Vasco Rossi

Un premio nazionale al liceo classico Eschilo di Gela che ha tradotto in latino la canzone Albachiara, ma anche i complimenti arrivati direttamente da Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, seguito su Facebook da oltre quattro milioni di followers ha condiviso un post in cui si congratula con gioia coi ragazzi e con le professoresse che in occasione dei suoi due concerti a Palermo hanno anche incontrato l'artista. “Kom-plimenti al liceo classico Eschilo di Gela che ha vinto il premio nazionale Portopalo Più a Sud di Tunisi per la traduzione di Albachiara in latino!”, ha scritto Vasco Rossi sui social.

Il liceo gelese ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Scuola e Cultura, nella diciottesima edizione dell'evento che si svolgerà a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dal 18 al 20 agosto. La traduzione del brano è stata realizzata dalle docenti di latino e greco Lella Oresti e Concetta Massaro. Lo studente Angelo Bongiovanni, accompagnato al piano da Simone Scerra, ha eseguito la canzone che si diffusa a livello nazionale nel giro di pochi giorni, riscuotendo un incredibile successo. "Sono felice di aver contribuito a far amare il latino ai giovani studenti con la mia canzone. Veramente eccezionale l’iniziativa del liceo Classico di Gela, mi avete emozionato", ha detto Vasco Rossi alla professoressa Oresti in occasione del loro incontro allo stadio Barbera, abbracciandola poco prima del concerto.