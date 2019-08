Nuove assunzioni al municipio di Caltanissetta: concorsi pronti entro dicembre

Tra qualche giorno al comune partirà la riorganizzazione degli uffici e dei settori. .E' il secondo step che segue la firma dei contratti a tempo determinato dei 43 dipendenti comunali Si attende soltanto il rientro dalle ferie del segretario generale Raimondo Liotta. Il sindaco pare avere le idee chiare sul punto. Questa volta si prende posizione rispetto ad una sistemazione precedente che sarà completamente rivoluzionata.

«Stiamo studiando la riorganizzazione degli uffici e dei servizi - dice Roberto Gambino - perché dopo aver fatto il primo step sul personale adesso viene il resto. Io ho le idee chiare basta mettere ogni casella al posto giusto, io ho le idee chiare ce le ho».

Critico non solo sulla turnazione del personale e le modalità che sono state utilizzate ma soprattutto con la ratio che ha mosso la precedente amministrazione a scorporare alcuni uffici. «L'idea è quella di mettere gli uffici all'interno delle direzioni giuste, perché quello che è stato fatto ha creato solo confusione. Non solo è stato scompaginato tutto con il movimento del personale ma intanto bisogna rimettere assieme gli uffici per competenze. L'urbanistica ed il suap andranno insieme».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

