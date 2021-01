L'appello di Sicindustria: "La Siracusa-Gela è un'opera indispensabile"

«La Siracusa-Gela è un’opera indispensabile per lo sviluppo della Sicilia. Eppure non potrà usufruire, ahimè, neanche del colpo d’acceleratore che imprimeranno i commissari straordinari nominati dal governo Conte proprio per velocizzare la realizzazione di opere pubbliche considerate strategiche ma impantanate da anni». Ad affermarlo i consiglieri di Sicindustria Caltanissetta Luigi Bonsignore, Orazio Scerra e Maurizio Damante.

«Il territorio aspetta quest’opera da oltre 50 anni. - aggiungono - Una eternità. Finalmente, è in dirittura d’arrivo il lotto tra Rosolini e Ispica. Altri 10 chilometri sui 130 previsti. È chiaro che non basta. È indispensabile, quindi, che nel più breve tempo possibile partano gare e cantieri per l'intero tratto autostradale. Senza un collegamento degno di tale nome, infatti, l’area industriale di Gela e, più in generale, la provincia di Caltanissetta non potranno essere connesse al polo industriale di Siracusa e tornare così ad assumere rilevanza nello scenario industriale ed economico regionale». Per questo gli industriali nisseni rivolgono un appello ai governi nazionale e regionale: «Senza infrastrutture non c'è crescita e non c'è sviluppo».

