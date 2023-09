Conservatorio di Caltanissetta, concorso per 18 docenti: i requisiti, il bando

Il Conservatorio di Caltanissetta ha indetto un concorso per docenti per il reclutamento di 18 collaboratori professionali per l’insegnamento di varie discipline nell’ambito dei corsi di formazione musicale. I vincitori saranno inquadrati attraverso un contratto di collaborazione professionale. Il Conservatorio di musica statale V. Bellini di Caltanissetta è un’istituzione musicale italiana di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Fondato nel 1975 è divenuto Conservatorio di Stato il 1 gennaio 2023.

IL BANDO

I requisiti

I candidati dovranno possedere i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. Inoltre, per quanto riguarda quelli particolari, occorre essere in possesso di: diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato vecchio ordinamento; diploma accademico di II livello. Può accedere alla prova anche chi è privo dei titoli, ma in possesso di esperienza professionale / artistica nell’ambito dei settori messi a concorso.

I posti messi a disposizione

Il Conservatorio di Caltanissetta ha dunque indetto una procedura comparativa per l’individuazione di 18 docenti per numerose discipline nell’ambito dei corsi pre-accademici e/o accademici: docente esperto in informatica musicale e progettazione europea; flauto; oboe; clarinetto; fagotto; tromba; eufonio; basso tuba; saxofono; strumenti a percussione; violino; mandolino; chitarra; canto; canto pop rock; tecnologie e tecniche delle riprese e della registrazione audio; diritto e legislazione dello spettacolo; teoria e tecnica dell’interpretazione scenica. I contratti di collaborazione per docenti avranno durata per tutto l’anno accademico 2023/2024.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 12 del 6 ottobre tramite Pec all’indirizzo [email protected]. Alla domanda sarà necessario allegare il curriculum vitae.