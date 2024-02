La protesta dei trattori, in 300 bloccano lo svincolo dell'A19 nel Nisseno

Gli agricoltori e gli allevatori hanno bloccato la rampa di immissione sull’autostrada A-19 all’altezza di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Un corteo di circa 300 persone, con a capo alcuni sindaci dei centri del circondario, da Resuttano a Bompietro, è partito dal presidio fisso, che da oltre un mese staziona nei pressi dello svincolo autostradale di Resuttano, e a piedi, con un trattore alla testa del corteo, sta percorrendo la rampa di immissione sull’autostrada A19. Lo svincolo autostradale di Resuttano al momento è bloccato e il paese è raggiungibile attraverso l’uscita autostradale di Ponte Cinque Archi. Sul posto polizia e carabinieri.

«Stiamo aspettando ancora delle risposte concrete e non ci fermeremo finché non ce le avranno date» dice il giovane agricoltore, Giuseppe Spera. «Cerchiamo delle condizioni per poter lavorare meglio e mandare avanti le attività di famiglia tramandate con sacrifici», afferma Gandolfo Trabunella, giovane imprenditore agricolo di Polizzi Generosa. «Ci servono condizioni migliori per poter lavorare e andare avanti noi con più dignità e dare un futuro migliore ai nostri ragazzi», aggiunge Giuseppe Trabunella, padre di Gandolfo.