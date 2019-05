Consiglio comunale di Gela: è ancora rebus su presidenza e giunta

A quindici giorni dall’elezione del sindaco, Gela attende ancora l’insediamento del nuovo consiglio comunale, l’elezione del presidente del consiglio e la composizione della giunta.

L’unico al momento che si è messo al lavoro, dopo due giorni dal risultato emerso dalle urne, è stato il primo cittadino Lucio Greco. In realtà, solo mercoledì scorso la commissione elettorale, presieduta dal giudice Lirio Conti, ha ufficializzato i risultati delle elezioni proclamando gli eletti al consiglio comunale.

In questi giorni però, si sono susseguiti gli incontri in seno alla maggioranza, per la composizione della giunta, per l’assegnazione di eventuali incarichi di sottogoverno e per l’elezione del presidente del consiglio comunale. Una carica ambìta da molti e che con il passare dei giorni, sembra sempre più certo, potrebbe essere ricoperta da Totò

Sammito, dipendente Inps e consigliere comunale uscente, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

