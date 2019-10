Il ministro Provenzano a Caltanissetta: "Mobilità sia priorità per aree interne"

"Dobbiamo spezzare questo isolamento. La priorità di questi luoghi sono le infrastrutture, le linee di collegamento perché oggi sembra che l'unica mobilità è quella che ci consente di andare via e di andare lontano e invece abbiamo un diritto alla mobilità che è quella che lega le nostre città, i nostri paesi e che non è garantita". Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, oggi in visita a Montedoro, in provincia di Caltanissetta, per rincontrare i sindaci delle aree interne.

"Ho già sentito i vertici Anas - ha aggiunto il ministro - perché anche loro vanno responsabilizzati e soprattutto dobbiamo avere una politica che dopo anni di buco sulla mobilità secondaria riprenda anche facendo quella manutenzione straordinaria che purtroppo è necessaria in queste strade provinciali. In qualche caso, se è necessario, bisognerebbe riclassificare le strade perché altrimenti non ce la facciamo".

"Con il vice ministro Cancelleri ci vedremo presto, siamo entrambi di questo territorio e questa è un’occasione che non dobbiamo perdere non solo per la provincia di Caltanissetta ma anche per tutte le altre aree limitrofe. Molti confini provinciali sono diventati un limite - ha concluso - e noi dobbiamo invece avere una strategia integrata che colleghi i nostri capoluoghi e le nostre città".

"La priorità della mia azione di governo deve essere proprio questa, cioè dare l’opportunità ai giovani di questo territorio anche di restare. Vengo da qui e come tanti della mia generazione sono dovuto andar via", ha sottolineato Provenzano. "Per questo - ha aggiunto il ministro - ho messo in cima ai primi interventi il tema delle aree interne. Già nella legge di bilancio abbiamo raddoppiato le aree interne per inserire, per esempio, un territorio come questo che è stato tenuto fuori nella prima parte di sperimentazione della politica e invece è opportuno che si allarghi poi a quelle aree interne".

