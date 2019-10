Caltanissetta, il Comune non aumenterà la tassa rifiuti

Ci si avvicina a grandi passi verso il riconoscimento del debito Ato. È arrivata infatti la prima sentenza che riconosce il diritto dei creditori a vantare le somme nei confronti dell'Ato.

Il debito ammonta a 13 milioni di euro. Se dovesse essere pagato cosa accadrebbe per i conti pubblici? Da qualche giorno si è diffusa la voce in città che, se il Comune dovesse pagare il debito andrebbe in default, con un conseguente aumento delle tasse per i cittadini ed il taglio di tutte le attività non indispensabili a cura dell'ente.

Il sindaco Roberto Gambino prova a fare chiarezza e a smentire tutte le notizie trapelate sul tema tasse e conferma che si va verso la transazione per chiudere la partita. «Il mio obbiettivo è quello di fare pagare il meno possibile i cittadini - ha detto -. Gli accantonamenti ci sono, sono quelli che iniziò a fare la giunta Campisi. Ad oggi non ci sono le condizioni per aumentare le tasse e questo io lo posso dire in maniera forte e chiara».

Dunque preso atto che i fondi per pagare il debito ci sono e sono presenti in bilancio adesso bisognerebbe capire come pagarlo. L'amministrazione già da tempo sta lavorando su una forma di transazione del debito stesso.

