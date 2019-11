Caltanissetta, l'assessore assicura: "Piscina aperta il prima possibile"

"Non riteniamo accettabile che la città possa ancora attendere l’apertura della piscina comunale". In questi termini si esprime in un’ interrogazione rivolta al sindaco il leader di Caltanissetta Protagonista. L’interrogazione è stata discussa nel corso del question time programmato ieri pomeriggio.

È stato Michele Giarratana a dire che: "È stato più volte violato il codice degli appalti. L’amministrazione sta creando le condizioni che vanno contro ogni legittima azione politica e giuridica. È una pagina triste, la più triste dell’attuale amministrazione".

L’invito all’amministrazione è stato quello di ritirare gli atti in autotutela. Alle domande che hanno posto i consiglieri Petrantoni, Mulè e Giarratana, ha risposto l’assessore Fabio Caracausi. La piscina sarà aperta il più presto possibile, ma non c’è nessuna data sulla risposta dell’amministrazione.

