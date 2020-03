Sviluppo del territorio di Caltanissetta, il sindaco si affida ad un esperto

La giunta Gambino si è arricchita dell'ottavo assessore, adesso è al completo. Lui è un avvocato nisseno un tributarista di quarantotto anni. Si chiama Francesco Nicoletti, padre di due bambine Francesca e Chiara che ha avuto dalla compagna Rossella.

È esperto in sviluppo del territorio ed in progettazione europea. Lavora nel campo dello sviluppo economico da più di 15 anni. Presidente dell'associazione Opportunità e Sviluppo ha aderito a M5S sin dalla prima campagna elettorale per le Regionali.

La delega è Crescita territoriale nella quale ci sta di tutto un pò. Infatti il neo assessore della giunta Gambino sarà un «collettore» più volte durante la presentazione è stato ripetuta la parola da tutti gli assessorati per condividere azioni sinergiche. Insomma un super esperto che coordinerà il lavoro di tutti gli assessori così da poter portare in un unico canale tutte le attività. Dallo sport allo sviluppo economico per passare alla cultura tutto ciò che di buono da mettere nel grande calderone per lo sviluppo del territorio Nicoletti lo farà e cercherà anche i fondi per poterlo realizzare. Ma non con il vecchio sistema di cercare i finanziamenti, con il nuovo metodo di proporre i progetti che possano essere finanziabili.

«Lavoreremo su un progetto di sviluppo territoriale sistemico fondato sulla dieta mediterranea che punti a fare si che Caltanissetta diventi l'epicentro della tutela della valorizzazione della dieta mediterranea come stile di vita». Anche i finanziamenti europei appunto saranno orientati. «Tutti i finanziamenti comunitari ha aggiunto l'assessore che hanno anche un percorso differente si cercherà di canalizzarli per aiutare lo sviluppo di questo progetto sistemico in tutte le sue 6 dimensioni.

