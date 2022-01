Ars: il gelese Nuccio Di Paola nuovo capogruppo M5S, vice Jose Marano

È Nuccio Di Paola il nuovo capogruppo del M5S all’Ars. La consueta turnazione è scattata con l’inizio del nuovo anno. Il deputato gelese è stato eletto all’unanimità e avrà la collaborazione di Jose Marano, eletta vicecapogruppo.

Di Paola, 39 anni, ingegnere informatico e insegnante, subentra a Giovanni Di Caro. Al suo primo mandato parlamentare, dal 2 luglio del 2020 è componente della commissione Bilancio e dal 24 febbraio dello scorso anno della commissione speciale per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi.

«Ringrazio il collega Giovanni Di Caro - afferma Di Paola - per il suo preziosissimo lavoro in un anno difficilissimo per la Sicilia e per la nazione intera. Spero di essere alla sua altezza e soprattutto delle aspettative dei tantissimi siciliani che ci hanno dato mandato di fare opposizione costruttiva a questo governo che alla prova dei fatti è stato nettamente più deludente anche delle più pessimistiche previsioni».

«Ringrazio - dice Di Caro, passando il testimone - tutti e 14 i colleghi che mi hanno dato l’onore e l’onere di guidare il gruppo più numeroso a Sala d’Ercole. Abbiamo prodotto importanti norme e continuato, sempre in solitudine, nella restituzione di parte dei nostri stipendi, cosa che ci ha permesso di realizzare piccole ma importanti opere per i siciliani, ricordo, solo per fare qualche esempio, i murales di Trapani, le somme destinate a incentivare i cammini di Sicilia, le borse di studio per gli atleti disabili e le somme destinate alle Asp e alla Protezione civile per la lotta al Covid».

