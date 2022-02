Gela, Romina Morselli assessore comunale al posto di Giovanni Costa

L’avvocato Romina Morselli è il nuovo assessore della giunta Greco. Prende il posto del dimissionario Giovanni Costa e avrà la delicata delega ai Lavori Pubblici. L’annuncio è stato fatto dal Sindaco Lucio Greco questa mattina in conferenza stampa a Palazzo di Città, alla presenza della giunta al completo, che, all’unanimità, ha dato il benvenuto all’assessore Morselli e le ha augurato buon lavoro.

“Ringrazio Romina Morselli per aver accettato l’incarico, - ha dichiarato il Sindaco - in un momento estremamente delicato in cui stiamo iniziando a raccogliere i frutti del grande lavoro fatto nella prima parte del mandato e c’è una ricca programmazione da seguire, per la quale stanno cominciando ad arrivare anche finanziamenti consistenti. L’avvocato Morselli ha dimostrato di essere un consigliere serio ed impegnato, ha sempre portato in consiglio interventi di alto livello e sono sicuro che saprà lavorare bene anche in giunta”.

Consigliere comunale da 7 anni, Romina Morselli è stata presidente della commissione bilancio e componente della commissione affari generali.“Sono esperienze che mi hanno formata – ha detto - e mi hanno dato una preparazione che ora conto di mettere al servizio della città come amministratore. Ringrazio il Sindaco per la fiducia e la stima. Conosco bene le difficoltà nel settore dei Lavori Pubblici, nevralgico per la città e oggetto di grande attenzione da parte sia dell’assessore Ivan Liardi che del Sindaco, e sono consapevole delle difficili sfide che mi aspettano. Ad esse dedicherò ogni mia energia. Già domani incontrerò il dirigente Collura, e inizieremo da dove ci si era interrotti. Faremo una ricognizione di tutto il lavoro che è rimasto in sospeso, per mettere un punto a quello che è in itinere e in fase di ultimazione per poi ripartire con la programmazione per i prossimi 2 anni. Massima attenzione intendo riservarla anche alle scuole, - ha aggiunto - e voglio confrontarmi personalmente i dirigenti scolastici per capire quali siano le esigenze e le emergenze. Incontrerò anche i presidenti delle commissioni attinenti al mio settore. La mia porta sarà aperta a tutti, e, sicura del fatto che la maggioranza non mi farà mancare il proprio sostegno, voglio rivolgere un appello alle forze di opposizione: questo è il momento della serenità istituzionale, e spero ci lascino lavorare con un approccio costruttivo e non distruttivo”.

Il posto di Romina Morselli in consiglio comunale dovrebbe essere occupato dall’avvocato Marina Greco, e il Primo Cittadino ha voluto sottolineare come non ci sia alcuna parentela né con quest’ultima né con l’assessore Morselli. “Smentisco categoricamente le voci che già circolano in tal senso, - ha detto - sono notizie prive di fondamento atte solo a creare malumori e disinformazione”.

Greco ha poi lanciato un invito a tutte le forze politiche, affinchè alimentino meno polemiche e garantiscano maggiore partecipazione e più collaborazione per il bene della città. Quindi, si è soffermato sul problema della pianta organica dell’Ente ridotta all’osso, sui concorsi e sulla questione delle dimissioni di due dirigenti. “Mi stupisco che qualcuno faccia finta di non sapere in che condizioni abbia lasciato le casse municipali, - ha dichiarato - e voglio ricordare a tutti che tra i primi atti deliberativi della mia giunta c’è stato proprio quello per bandire i concorsi dopo decenni di blocco. Siamo nella fase della formazione delle commissioni esaminatrici, poi finalmente potranno iniziare le selezioni. In questo modo, puntiamo a superare l’atavico problema della mancanza di figure fondamentali, a causa della quale poi i cittadini fanno fatica anche ad interfacciarsi con gli uffici comunali. La situazione economica non è florida e serena, è noto a tutti l’enorme carico di debiti che grava sulle spalle del Comune, in primis nei confronti di ATO e Tekra, ma abbiamo comunque cercato una strada per riorganizzare la macchina amministrativa. In questo contesto, è probabile che qualche dirigente abbia avuto un carico eccessivo di lavoro, ma non c’è nessuna fuga, anzi. Non appena il consiglio comunale approverà, spero già giovedì, il bilancio consolidato, provvederemo alla nomina di un dirigente specifico per un settore nevralgico quale quello dell’Ecologia”.

Infine, da Greco un appello ai consiglieri di Liberamente, affinché, anche se hanno preso le distanze dalla giunta, si comportino in maniera responsabile in consiglio comunale, valutando in maniera seria sia il bilancio consolidato, fondamentale per risolvere una serie di criticità della macchina amministrativa, che tutti gli altri atti in futuro.

© Riproduzione riservata