Il Pd di Caltanissetta perde un pezzo, Federica Giorgio va con +Europa

Il Pd perde un pezzo, a vantaggio di +Europa. Se ne va Federica Giorgio, segretaria del circolo Centro storico di Caltanissetta, tra coloro che avevano chiesto la sospensione delle primarie in vista di alleanze più larghe.

«Ribadisco che la mia scelta di dare le mie dimissioni è stata sofferta e ragionata e già due anni fa avevo paventato ai dirigenti di partito la possibilità di farlo, perchè scontenta delle dinamiche partitiche. Comunico ufficialmente la mia decisione di aderire a Più Europa. La mia è una scelta di valori e di etica delle responsabilità», spiega. «Scelgo Più Europa - aggiunge - perchè è una forza politica che si propone di lavorare per difendere e migliorare la vita dei cittadini, che si propone come presidio dei loro diritti e delle loro libertà. Sono consapevole della sfida che mi attende, ma certa di di voler costruire in Sicilia, insieme a Fabrizio Ferrandelli e a chi lo condividerà, un percorso che abbia realmente a cuore i territori e che li renda protagonisti delle scelte che insieme faremo con il partito. Non mi spaventa il duro lavoro, bensì l’immobilismo che da anni pervade la nostra amata terra. Voglio credere che un cambio di rotta REALE sia possibile, proprio nella terra del «Cambiamo tutto affinchè nulla cambi».

© Riproduzione riservata