Regione Siciliana, la giunta conferma Sanfilippo al Cefpas

Roberto Sanfilippo resta il direttore del Cefpas, centro di formazione di eccellenza di Caltanissetta. Lo ha deciso la giunta della Regione Siciliana, convocata dal presidente Renato Schifani a Palazzo d'Orleans intorno all'ora di pranzo. Il governo riempie così una delle ultime caselle dello spoils system.

Sanfilippo è palermitano, ma ha lavorato molto a Catania dove è entrato nell'orbita di Fratelli d'Italia. Prima è stato capo di gabinetto di Raffaele Stancanelli, all'epoca sindaco di Catania. Poi, in anni più recenti, è stato l'assessore alla Sanità Ruggero Razza ad affidargli la guida del Cefpas. Incarico che la giunta Schifani ha ora confermato.

Sempre in tema di sanità, la giunta ha deciso di dare il via libera al bando per assumere un dirigente esterno per l'assessorato regionale guidato da Giovanna Volo. Secondo i boatos, è un incarico che vede già alcuni favoriti: Salvatore Iacolino e Fabrizio De Nicola in primis, e poi anche Daniela Faraoni e Salvatore Lucio Ficarra. Tutti sono attualmente manager di Asp o ospedali.

