In Sicilia 37 Comuni al voto, riflettori accesi su Caltanissetta

Sono 37 i Comuni siciliani chiamati a eleggere i propri organi amministrativi in concomitanza col voto per le Europee. Gli elettori chiamati alle urne sono 463.205 (su oltre 4 milioni 600 mila).

In otto centri si voterà con il sistema proporzionale, mentre nei restanti 29 Comuni l’attribuzione dei seggi è col maggioritario. Caltanissetta è l’unico capoluogo di provincia al voto, con 5 candidati a sindaco. I partiti sia nel centrodestra sia nel centrosinistra in alcuni dei maggiori Comuni al voto sostengono candidati diversi. Le operazioni si svolgeranno domani, sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Lo spoglio comincerà lunedì alle 14. Tantissime le liste civiche che appoggiano i candidati a sindaco, che in molti Comuni non sono catalogabili in centrodestra e centrosinistra.

A Gela (Caltanissetta) sono 5 in corsa per la poltrona di sindaco: Grazia Cosentino è appoggiata dal centrodestra e da Italia Viva, mentre il Pd sostiene Giuseppe Di Stefano; si candida anche l’ex deputato regionale Pd Miguel Donegani, supportato da una lista civica. A Castelvetrano (Trapani), al voto dopo la cattura e la morte del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ci sono sette candidati a sindaco, tra i quali l’uscente Enzo Alfano, appoggiato dal M5s ma non dal Pd che sostiene Marco Campagna, mentre 6 liste di centrodestra puntano su Giovanni Lentini. A Mazara del Vallo (Trapani) si ricandida l’uscente Salvatore Quinci, sostenuto da 5 liste tra cui FdI che si è smarcato dal centrodestra che ha candidato Vita Ippolito. Torna in corsa anche l’ex presidente dell’Ars ed ex sindaco Nicola Cristaldi, esponente di lungo corso della Destra siciliana, sostenuto da 4 liste.