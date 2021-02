Caltanissetta, il Lions Club dona a Lilt un colposcopio

Il Lions Club di Caltanissetta esprime vicinanza alla Lega Italiana per Lotta contro i Tumori per la sua intensa attività nel territorio. Presso la sede di Viale della Regione, il Presidente del Lions Club, dottor Davide Vassallo, ha elargito una donazione al Presidente della LILT di Caltanissetta, dottor Aldo Amico, al fine di sostenere l'acquisto di un colposcopio, strumento medicale utile all’approfondimento diagnostico per la prevenzione del cancro del collo dell’utero.

"La lotta ai tumori e il sostegno alla prevenzione - ricorda il Presidente Lions Davide Vassallo - è da sempre un impegno costante e fondamentale del Lions International". "La prevenzione oncologica - asserisce il dottor Aldo Amico - deve oggi trovare sostegno in un criterio di rete tra istituzioni ed associazioni. La lotta al cancro ci deve vedere uniti nella ricerca del miglior risultato per combattere il nemico insidioso. Ringrazio il Lions Club di Caltanissetta per la sensibilità dimostrata".

Nell’occasione è stato donato alla LILT il volume celebrativo del sessantesimo anno di attività del Lions Club di Caltanissetta.

