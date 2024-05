Legalità e rispetto della donna, la danza dei liceali del Ruggero Settimo di Caltanissetta

«Mai più Ifigenia». È al personaggio femminile della mitologia greca, venerato nel culto come eroina, che è ispirato l’ottavo concerto di danza incarnato dagli studenti dell’indirizzo coreutico del liceo classico linguistico «Ruggero Settimo» di Caltanissetta.

Calda l’atmosfera del teatro Rosso di San Secondo, cornice dell’evento in programma per venerdì 31 con ingresso aperto mezz’ora prima. Il sipario che si alzerà alle nove di sera.

È il frutto di un progetto - finanziato dalla Regione per «Arte di ogni genere» e che guarda a «interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze» - a cura del liceo «Ruggero Settimo» guidato dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, d’intesa con l’associazione nazionale magistrati presieduta nel Nisseno dal giudice Santi Bologna, la polizia diretta in provincia dal questore Pinuccia Albertina Agnello e il comando provinciale dei carabinieri con a capo il colonnello Vincenzo Pascale.