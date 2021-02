Orrori in una casa di riposo di San Cataldo: morta un'anziana, gestore arrestato per omicidio colposo

Svolta nelle indagini per la morte dell'85enne Anna Polizzi, deceduta il 29 luglio del 2017 nella comunità alloggio "Casa serena" di San Cataldo. Arrestato l’amministratore unico e sequestrata la casa di riposo: l'accusa è omicidio colposo e maltrattamenti ai danni di anziani.

Questa mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip che dispone gli arresti domiciliari e l’interdittiva dall’esercizio di attività professionale nei confronti di Giuseppe Calì, 46enne di San Cataldo. Contestualmente sono state notificate a quattro operatori della struttura misure interdittive del divieto di esercitare la professione presso comunità alloggio.

Il provvedimento è partito da una indagine condotta da personale del Nucleo Investigativo, coordinato dalla procura nissena per accertare le responsabilità della morte della 87enne di Santa Caterina Villarmosa. Un decesso apparso da subito anomalo. Alla donna, immobilizzata a letto, le venivano somministrati dei medicinali, in dosi maggiori, per farla stare tranquilla. Dal successivo esame autoptico e tossicologico è emersa una somministrazione del farmaco a base di promazina, psicofarmaco neurolettico che si prescrive ai pazienti con problemi schizofrenici e molto agitati, somministrato poche ore prima del decesso per aritmia maligna.

Nel corso delle indagini sono stati raccolti elementi circa la responsabilità dell’amministratore, in concorso con un’altra persona al momento ignota, per aver omesso di assumere un infermiere professionale per l’applicazione delle terapie farmacologiche ai clienti della struttura. Accertati "altri comportamenti gravi ai danni di ricoverati, le numerose irregolarità sulla gestione della struttura, sull'assistenza agli anziani, sulla somministrazione delle terapie farmacologiche nonchè sul trattamento umano".

