L’assessore regionale alla Sanità: «I privati dovranno integrarsi con la rete pubblica»

L'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo in visita al suo ordine di appartenenza, a Caltanissetta. «Siamo il tuo esercito», in un’ottica di collaborazione, ha detto il presidente dell'Ordine nisseno Giovanni D'Ippolito.

Le case di comunità per lenire il sovraffollamento dei pronto soccorso, i concorsi appena banditi, le nomine dei manager che passeranno attraverso un rigida selezione di merito, solo alcuni dei temi trattati. In particolare, l’assessore Volo parla di come i privati dovranno integrarsi con la rete della sanità pubblica.

Nel video l'intervista di Ivana Baiunco

