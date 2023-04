Calenda a Caltanissetta: «Parleremo di un'eventuale apertura al centrodestra»

«Parleremo delle amministrative e di un’eventuale apertura al centrodestra». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a Caltanissetta, prima di incontrare simpatizzanti e iscritti al partito in vista delle elezioni amministrative in Sicilia. Calenda a Caltanissetta ha incontrato la classe dirigente siciliana del partito in una riunione a porte chiuse. Sul passaggio di Cancelleri e Chinnici a Forza Italia: «Io penso che ci sia una differenza tra prendere elettori e classe dirigente. Faccio i migliori auguri a Caterina».

L'ufficio stampa di Azione in una nota ha precisato che Calenda nona ha detto di «valutare un'eventuale apertura» alle liste del centrodestra in vista delle amministrative nell'Isola, come era stato diffuso da un'agenzia di stampa in un primo momento. In effetti, Calenda dice, con riferimento a Catania, che di questa eventualità si parlerà nel corso di una riunione. L'incontro di Caltanissetta, precisa ancora l'ufficio stampa di Azione, è stato «un momento di utile e costruttivo confronto con gli iscritti ma non si è mai parlato di alleanze». In definitiva, sulla possibilità di allearsi con il centrodestra a Catania, Calenda dice che parlerà ma non che valuterà. Me esclude di valutare l'alleanza con il centrodestra a Catania, abbiamo chiesto all'ufficio stampa, di cosa parlerà nella riunione? «E una riunione con gli iscritti - la risposta - con i quali non si valutano le alleanze ma si parla, dell'organizzazione, del tesseramento, dei commissariamenti, etc.».

Nel video l'intervista di Ivana Baiunco

© Riproduzione riservata