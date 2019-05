Niscemi, nascondeva in casa marijuana: arrestato 22enne

Un 22enne F.S. è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, che è già noto alle forze di polizia, nascondeva in casa la marijuana.

Ieri pomeriggio, durante una perquisizione nell'abitazione del giovane, da parte degli agenti dell’antidroga, sono stati sequestrati 80,6 grammi di marijuana, contenuta in undici involucri termosaldati e in un sacchetto di cellophane, un bilancino elettronico di precisione, un arbusto con infiorescenza di marijuana e la somma in contanti di 1.013 euro, in biglietti di piccolo taglio, presunto provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto in commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto in carcere, a Gela, disposizione dell’autorità giudiziaria.

