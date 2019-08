Sorpreso a vendere hashish a Gela, arrestato pusher 25enne

Sorpreso a vendere dell'hashish in centro a Gela, un pusher è stato arrestato venerdì mattina dalla Polizia giudiziaria. A finire in manette O.S., 25enne gelese con precedenti giudiziari, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre transitavano in via Palazzi, nei pressi dell’ospedale Vittorio Emanuele, hanno notato due giovani, uno dei quali in sella a una bicicletta, che con fare sospetto si scambiavano denaro.

Alla vista degli agenti, il giovane a piedi ha provato a darsi alla fuga e a liberarsi di un marsupio contenente sostanze stupefacenti. Una volta raggiunto, il venticinquenne è stato bloccato e perquisito dagli agenti che gli hanno sequestrato il denaro appena ricavato dallo spaccio.

Durante due perquisizioni domiciliari, una presso un bar nelle vicinanze e un'altra presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati in totale circa 18 grammi di hashish e circa 6 di marijuana. Il venticinquenne è stato quindi arrestato e, su disposizione del pm di turno presso la Procura di Gela, Eugenia Belmonte, è stato posto agli arresti domiciliari.

Sabato mattina il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’arrestato le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Gela e dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato, con divieto per il venticinquenne di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.

