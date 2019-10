Sparatoria a Gela, feriti due fratelli: colpiti mentre erano in giro per la città

Spari a Gela. Due fratelli hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco.

Uno dei due è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico perchè raggiunto all’addome, mentre l’altro è stato ferito di striscio alla testa. I carabinieri del Reparto territoriale, che indagano sull'episodio, non si sbilanciano e stanno cercando di ricostruire l’accaduto dopo aver sentito una delle due presunte vittime.

I fratelli hanno raggiunto l’ospedale in sella ad un ciclomotore e secondo il loro racconto agli inquirenti sarebbero stati colpiti mentre erano in giro per la città. Uno dei due ha precedenti penali e tre anni fa dopo aver ricevuto uno schiaffo ha tentato di uccidere tre persone sparandogli addosso con una pistola modificata. Per questo fatto è stato condannato in Appello a tre anni e tre mesi per tentate lesioni gravi.

