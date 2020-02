Duplice omicidio a Mussomeli, la ex compagna uccisa con un colpo in bocca

Ha ucciso la ex compagna sparandole in bocca, mentre per la figlia e se stesso ha scelto due colpi alla tempia, uno a testa. Così sono morte mamma e figlia a Mussomeli, Rosalia Mifsud, 48 anni, e Monica Diliberto, 27, trovate senza vita nella camera da letto di casa. Accanto a loro c'era anche Michele Noto, 27 anni, ex fidanzato di Rosalia.

La 48enne giaceva in un bagno di sangue sul letto matrimoniale, mentre gli altri due cadaveri erano ai piedi del letto, uno in un lato e l’altro in un altro lato. La procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine e l’autopsia sui corpi delle tre vittime, probabilmente verrà eseguita lunedì. «Era una storia tormentata - ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, Baldassare Daidone - segnata da un continuo tiro e molla. I due avevano iniziato questa relazione da poco tempo ma era una relazione difficile».

Michele e Rosalia si frequentavano da meno di un anno e avevano una relazione sentimentale lontana dagli occhi indiscreti della gente. Pare che il giovane, stanco di quella clandestinità, volesse che la storia diventasse pubblica e che venisse vissuta alla luce del sole. I due si lasciavano e si prendevano in continuazione, ma all’ennesimo tentativo di riconciliazione da parte di Michele non si è registrato lo stesso interesse da parte di Rosalia. Michele non voleva perderla, non voleva rassegnarsi alla fine di quell'amore. Al rifiuto della donna, di tornare di nuovo insieme, ecco che è esplosa la rabbia del 27enne che ieri sera si è recato nella modesta abitazione dove le due donne vivevano, in via Santa Maria Annunziata, a Mussomeli, già armato.

Rosalia era divorziata e dal suo precedente matrimonio aveva avuto due figli: Monica, morta ieri sera insieme alla madre, e un giovane di 22 anni che ha scoperto i corpi senza vita della mamma e della sorella. Poi aveva avuto una lunga convivenza con un altro uomo. Finita anche quella relazione, aveva successivamente iniziato a frequentare Michele, di 20 anni più giovane di lei. Ma proprio questa differenza di età, non sarebbe andata giù alla figlia di Rosalia, Monica che fino alla fine avrebbe contrastato quel rapporto.

