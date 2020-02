Vallelunga Pratameno, maltrattamenti in famiglia: 42enne ai domiciliari

Aveva maltrattato, provocando anche lesioni, la propria compagna. Ai domiciliari è finito a Vallelunga Pratameno G.N., 42enne.

Nello scorso mese di settembre, i carabinieri sono stati allertati dall’ufficio socio-assistenzale del Comune e hanno iniziato ad indagare sull'uomo. La donna, in una circostanza, venne soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli, dove, una volta assistita dal personale medico per le escoriazioni e ematomi riportati, venne giudicata guaribile in cinque giorni. La vittima, convinta di non proporre querela nei confronti del compagno, accettò, tuttavia, di trasferirsi presso una casa protetta in località segreta per donne vittime di violenza.

A gennaio, però, nuovo caso di violenza, subito dopo che la donna aveva perdonato l'uomo ed erano tornati a vivere insieme. L’Autorità Giudiziaria ha emesso, pertanto, il provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato.

