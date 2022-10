Gela, anziano di Riesi travolto da un tir: trasferito in elisoccorso in gravi condizioni

Un pensionato di Riesi è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un tir in via Venezia, a Gela. Per cause ancora da accertare, l'uomo sarebbe uscito da una strada secondaria e sarebbe stato travolto dal mezzo pesante.

I passanti hanno tempestivamente lanciato l'allarme, prima dell'arrivo dei sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso all'anziano le cui condizioni sono apparse subito gravi. Si è attivata poco dopo la procedura per il trasferimento del paziente in elisoccorso.

L'uomo riceverà le cure specialistiche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro si sono creati rallentamenti alla circolazione dei veicoli in transito.

