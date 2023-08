Gela in lacrime per Luigi, morto in un incidente: «Perdiamo un ragazzo buono e generoso»

"Il tuo ultimo messaggio diceva che ci saremo visti presto, ma il tuo è stato un tragico destino. Ciao Luigi, resterai sempre nei nostri cuori". E' soltanto uno dei tanti messaggi che in queste ore vengono dedicati a Luigi Russello sui social. Un dolore espresso in poche righe, ma che rispecchia lo stato d'animo di tutti coloro che a Gela conoscevano il 38enne morto in un incidente stradale nella notte. La comunità è sotto choc: l'uomo era sposato e padre di due figli, la sua morte ha gettato nello sconforto tutta la città. "A Gela è un tristissimo Ferragosto - scrive un amico di famiglia - una giornata terribile, in cui perdiamo un ragazzo d'oro, buono e generoso, un padre di famiglia tutto casa e lavoro".

Quello che è successo ha fortemente segnato anche i responsabili della ditta in cui Luigi Russello lavorava come operatore ecologico, che si stringono al dolore della famiglia insieme a tutti gli altri dipendenti. Il 38enne si dedicava anche all'attività sindacale: "Era un lavoratore sempre impegnato anche attaverso l’Ugl igiene ambientale - dice il segretario Andrea Alario –. Si tratta di una perdita terribile per tutt noi, siamo vicini alla famiglia”. Poco prima della tragedia Russello aveva concluso il suo turno di lavoro, in via Licata il terribile impatto con un'auto che non gli ha lasciato scampo. Sull'incidente sono tuttora in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica.